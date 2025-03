Show di Yildiz, ma il Genoa esce a testa alta: la Juventus vince 1-0 allo Stadium

Funziona la cura Tudor per la Juventus, i bianconeri battono il Genoa 1-0 grazie alla rete di Yildiz nel primo tempo.

Prestazione comunque positiva da parte dei ragazzi di Vieira, in particolare spiccano Miretti e Vieira mentre per Pinamonti una grande chance nella ripresa di gara. Circa mezz'ora di gioco per il giovane Venturino, il tecnico fa le prove per il futuro. Genoa che rimane a 35 punti, prossimo impegno in casa contro l'Udinese

PRIMO TEMPO

2' - Lancio lungolinea di Sabelli per la corsa di Zanoli, capisce tutto McKennie che tocca di testa per Di Gregorio.

4' - cross di Koopmeiners dalla sinistra, Vasquez è perfetto nell'anticipo su Vlahovic al limite della propria area piccola.

7' - Salva Sabelli su Yildiz, ma era fuorigioco.

10' - Frendrup prova la magia da lontano, al volo dopo una respinta coi pugni di Di Gregorio, che sul tiro del nordico non si fa sorprendere

13' - Slalom di Yildiz sul lato corto dell'area avversaria e palla a rimorchio per Vlahovic, anticipato dalla difesa ospite

15' - Frendrup prova da fuori area, Di Gregorio blocca a terra

25' - Si sblocca il match, segna Yildiz: il turco sfrutta il rimpallo vinto da Vlahovic e si invola verso la porta, serpentina in area e da posizione defilata trafigge Leali. Juventus che perde Gatti per infortunio, dentro Kalulu

44' - piazza Vlahovic, Leali è pronto a bloccare. Finisce il primo tempo, dopo due minuti di recupero

SECONDO TEMPO

Si riparte senza cambi allo Stadium

53' - grande zione del Genoa con Pinamonti vicino al gol: trivela di Sabelli che trova la punta, la girata di destro sfiora il palo di Di Gregorio

Malinovskyi ed Ekuban in campo per il Genoa, l'ucraino prima cerca il corridoio per il compagno, poi ferma Conceicao con un fallo e viene ammonito

73' - corner per la Juventus, Leali si distende bene sul colpo di testa di Kalulu

83' - corner guadagnato da Venturino, De Winter impatta ma non trova la porta

85' - pericolosa la Juventus che arriva al tiro di Locatelli, botta che Leali respinge

90' - crossa da destra di Conceicao che trova Veiga, il centrocampista della Juventus non riesce a indirizzare

93' - Leali salva tutto! Va a botta sicura Weah servito da Thuram, il portiere del Genoa gli dice di no

JUVENTUS (3-4-1-2) Di Gregorio; Veiga, Gatti (dal 26'Kalulu), Kelly; N. Gonzalez (dal 82' Weah), Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners (dal 66' Conceicao), Yildiz; Vlahovic All. Tudor

GENOA (4-2-3-1) Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Onana (dal 71' Malinovskyi); Masini, Miretti (dal 80' Thorsby), Zanoli (dal 63' Venturino); Pinamonti (dal 71' Ekuban) All. Vieira

AMMONITI: Thuram, Weah (J); Frendrup, Malinovskyi (G)

