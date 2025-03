Genoa Under 18, vittoria al "Viareggio" 18 anni dopo: Fiorentina battuta 1-0 con il gol di Marconi

Il Genoa under 18 conquista la 75° edizione della Viareggio Cup: allo “Stadio Dei Pini” i Grifoncini battono i coetanei della Fiorentina 1-0 grazie al gol di Marconi nel primo tempo.

Impresa dei ragazzi di Gennaro Ruotolo, che nello scorsa stagione avevano trionfato in campionato. Il trofeo di Viareggio mancava dal 2007 in casa rossoblù.

Marcatori: 28' Marconi (G)

Le formazioni:

GENOA (3-4-1-2): Baccelli; Doucoure, Colonnese, Pastore; Odero, Marconi, Pagliari, Pallavicini; Mendolia; Piacenza, Spicuglia. A disposizione: Mihelsons, Enoghama, Al Kharusi, Ivaldi, Giorgi, , Minniti, Marotta, Minniti, Miragliotta, Ndulue, Morini, Pellicanó, Dmytro, Oliveira, Hautakangas, Riolfi. Allenatore: Gennaro Ruotolo

FIORENTINA (4-3-3): Dolfi; Turnone, Sadotti, Batignani, Sturli; Puzzoli, Atzeni, Pisani; Evangelista, Bonanno, Angiolini. A disposizione: Magalotti, Kaba, Biagioni, Colaciuri, Sardilli, Kone, Ciacci, Arcadipane, Guidorizzi, Di Pierdomenico, Ceccarini, Tchouameni, Diallo. Allenatore: Marco Capparella

Le reazioni:

Regione Liguria - “Il Genoa Under 18 vince la Viareggio Cup a diciotto anni di distanza dall’ultima volta: complimenti ai ragazzi di mister Ruotolo e a tutto il club rossoblù per il conseguimento di un trofeo prestigioso e dal fascino senza tempo. Un risultato che ci inorgoglisce particolarmente, perché arriva nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport” scrive l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro

Comune di Genova - «Esprimiamo a nome della giunta i complimenti ai ragazzi del Genoa under 18, a mister Ruotolo e a tutto lo staff del Club rossoblù per questa straordinaria vittoria. Un titolo dal valore sportivo importante e che porta in alto il nome di Genova. Saremo lieti di ricevere la squadra a Palazzo Tursi, come già in occasione della vittoria dell’under 18 dello scorso anno» dichiarano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi

(foto GenoaCfc)

