Genoa subito in campo per pensare già alla Lazio

di Redazione

Allenamento ieri al Signorini per dimenticare in fretta Verona. Esaurita la fase di prelazione per i vecchi abbonati di Gradinata Nord, via alla vendita libera.

Genao subito in campo, per dimenticare la sconfitta con il Verona e cominciare a pensare alla sfida con la Lazio, in programma domenica alle 12.30..

Scaduta la prelazione riservata ai vecchi abbonati di Gradinata Nord, i tagliandi sono in vendita libera dei biglietti per tutti i settori.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Lazio sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale ( simbolo lucchetto ) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita, dopo le modalità in via di definizione da parte delle relative autorità competenti, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, al prezzo di €20 intero e €10 under 16, più diritti di prevendita.

PREZZI Tariffa Intera (*Ridotta Under 16) Tribuna superiore: € 80 Tribuna Inferiore: € 39 (*20) Distinti: € 18 (*9) Gradinata Nord: € 9 Gradinata Sud: € 5 Promo Under 14 Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store

Per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto Under 14 omaggio nella Sud.

I bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.