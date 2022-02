Genoa, Baccini a Telenord: "Mi son tagliato i capelli da pazzo per sfogarmi"

di Maria Grazia Barile

Il cantautore sposa la linea Blessin: "Come dice il nostro allenatore è un campionato strano dove può fare risultato anche chi è sfavorito"

Intervenuto a We are Genoa, Francesco Baccini svela come ha reagito al pareggio di Venezia: "Dopo la partita mi son tagliato i capelli da pazzo, ho preso il rasoio e mi son tagliato tutto per sfogarmi un po'. Questa squadra nelle ultime giornate è cambiata, se la gioca con tutti ma siamo anche un po' sfortunati". Il cantautore genovese sposa la linea Blessin: "Come dice il nostro allenatore è un campionato strano dove può fare risultato anche chi è sfavorito, ci sono ancora 12 partite, la salvezza è a 6 punti, vediamo. È anche una questione di testa, quando ti abitui a perdere non è facile e purtroppo, in questo senso, le 10 giornate di Shevchenko sono state devastanti".