Genoa, Zangrillo a Pegli: il presidente sempre vicino alla squadra

di Maria Grazia Barile

Ha seguito l'allenamento al fianco del medico sociale Biti Besmir, informandosi sulle condizioni dei giocatori

Il presidente Zangrillo in visita al Signorini di Pegli in vista dell'anticipo di venerdì sera alle 21 al Ferraris contro l'Inter. Una presenza costante quella del numero uno rossoblù che ha seguito l'allenamento con il dottor Biti Besmir dello staff medico rossoblù e si è informato sulle condizioni dei giocatori. Una buona notizia per mister Blessin arriva da Amiri: il fantasista, che ha saltato le ultime due giornate di campionato, ha finalmente recuperato e potrà partire dall'inizio per dare maggior verve all'attacco. Il tecnico ha curato particolarmente la parte fisico-atletica. Migliorano intanto le condizioni di Piccoli, cautela per Vanheuden alle prese con un problema al ginocchio.