Genoa, il record dei giocatori utilizzati: sono stati 55 in un anno

di Edoardo Cozza

La statistica dell'osservatorio del Cies: tra le squadre dei 50 campionati più importanti al mondo, i rossoblù sono dodicesimi in assoluto e primi in Italia

C'è un dato in cui il Genoa primeggia a livello italiano ed è ai vertici mondiali: quello dei calciatori utilizzati negli ultimi 12 mesi. L'osservatorio del Cies ha raccolto i dati sulle formazioni scese in campo tra il 14 febbraio 2021 e il 14 febbraio 2022 nei 50 maggiori campionati mondiali e il dato che risalta è la presenza della squadra rossoblù a un passo dalla top ten globale e al vertice della classifica italiana e dei 5 tornei top d'Europa.

Con la maglia del Genoa sono stati schierati 55 calciatori negli ultimi 365 giorni: due in più di quelli messi in campo dalla Salernitana, otto in più del Venezia e nove in più dello Spezia. Nei maggiori campionati europei (Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna) nessuna compagine ha utilizzato più giocatori della società rossoblù, che a livello mondiale (la classifica valuta i primi 50 tornei) si piazza al 12° posto: impossibile raggiungere la quota 70 calciatori dei colombiani del Deportivo Pasto, ma il podio con i 63 uomini scesi in campo per i gallesi del Cefn Druids e per i rumeni della Dinamo Bucarest non è poi così distanti.

A contribuire alla posizione così alta del Genoa in queste classifiche anche i corposi mercati delle ultime sessioni: anche in questo gennaio sono arrivati numerosi calciatori che hanno già dato un contributo più o meno importante alla causa rossoblù.