Caos plusvalenze, Genoa e Sampdoria possono rischiare anche penalizzazioni in classifica

di Marco Innocenti

L'esperto: "Tutto dipenderà da quali carte ha in mano la procura federale: si va dalla semplice multa alla perdita di punti in classifica"

Con la comunicazione di conclusione delle indagini inviata dalla procura federale alle società coinvolte, il caso plusvalenze sospette supera un nuovo step. Fra i 5 club di serie A sotto la lente degli investigatori sono finite anche Genoa e Sampdoria per alcune operazioni di calciomercato che avrebbero portato ad aggiustamenti dei bilanci, secondo la procura. Ora le società avranno 15 giorni di tempo per visionare la documentazione raccolta dall'accusa e presentare la propria linea difensiva ed evitare così le conseguenze. Ma quali potrebbero essere queste conseguenze? Noi l'abbiamo chiesto ad Alessandro Giudice, economista e autore di molti articoli sul tema plusvalenze e bilanci.

"I tempi della giustizia sportiva sono generalmente molto più brevi rispetto a quelli della giustizia ordinaria - ha detto Giudice, collegato a TGN Calcio - Io credo che si potrebbe ipotizzare che le società coinvolte rischino anche qualche punto di penalizzazione. Poi bisogna ricordare che per iscriversi ai campionati o alle coppe europee, le società devono dimostrare certe condizioni economiche. Quindi se le indagini dimostrassero che queste plusvalenze sono state fatte per alterare in qualche modo la situazione economica e consentire l'accesso alle competizioni a club che non ne avrebbero avuto diritto, a quel punto saremmo davanti ad una situazione oggettivamente più grave".