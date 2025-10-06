Gaza, continua anche a Genova l'occupazione in università e scuole

Continuano le mobilitazioni in scuole e università con alcuni istituti che vengono 'disoccupati' - come il Cavour a Roma nei giorni scorsi - e altri che vengono occupati come il Tullio Levi Civita stamane o organizzano assemblee, sit in, pranzi sociali. "Torino, Genova, Roma, Pisa, Napoli: oggi 6 ottobre decine di scuole occupano in una sola giornata, è partito lo tsunami delle occupazioni studentesche… blocchiamo tutto!", affermano i ragazzi di Osa e Cambiare rotta, i quali precisano che si tratta di "occupazioni anomale perchè parlano sì dei problemi dei singoli istituti, ma sono incentrate sul sostegno alla Palestina e alla Global Sumud Flotilla, al rifiuto del Governo Meloni complice col genocidio, e fanno dell'alleanza con i lavoratori un punto di forza irrinunciabile. Sono occupazioni con un consenso di massa incredibile fra gli studenti che si estende anche a genitori e professori, dato non scontato. Sono una reazione di rabbia forte contro un ministro sceriffo come Valditara".

