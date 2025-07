Gasdotti pronti per l’idrogeno, RINA certifica i tubi in acciaio di Jindal SAW

RINA ha certificato l’idoneità dei tubi in acciaio prodotti da Jindal SAW Ltd per l’impiego in gasdotti destinati al trasporto di idrogeno. I test, condotti nei laboratori di Roma e Cosenza, hanno confermato la conformità dei materiali agli standard internazionali, un passo rilevante per la decarbonizzazione delle infrastrutture energetiche.

Test di laboratorio – I campioni di acciaio Jindal sono stati sottoposti a prove di tenacità alla frattura in presenza di idrogeno, incluse verifiche su provini pre-criccati sottoposti a carico statico in condizioni controllate. Le attività sono state condotte seguendo lo standard ASME B31.12, riferimento internazionale per la qualifica dei materiali impiegati nel trasporto di idrogeno.

Conformità – I risultati delle prove hanno dimostrato che i tubi sono adatti all’utilizzo con idrogeno puro e in miscela con gas naturale, soddisfacendo pienamente i requisiti normativi. Il superamento di questi test consente a Jindal SAW Ltd di qualificare i propri prodotti come “hydrogen-ready”, idonei quindi alle future reti energetiche basate sull’idrogeno.

Laboratori – Le prove si sono svolte nei centri di testing RINA di Roma e Cosenza, attrezzati per lavorare con idrogeno gassoso puro o miscelato con metano fino a 1.000 bar. Le strutture, riconosciute a livello internazionale, offrono condizioni operative reali per test destinati ai settori dell’energia e dell’automotive.

Infrastrutture – Luigi Francesco Di Vito, responsabile Materials Engineering di RINA, ha dichiarato: «Con il progressivo affermarsi dell’idrogeno come vettore energetico, è fondamentale garantire che le infrastrutture siano adeguatamente preparate. Le nostre avanzate capacità di testing ci permettono di validare le prestazioni dei materiali in condizioni operative reali». Anche Jindal SAW Ltd ha commentato i risultati. Mr. Davanagere, General Manager QA/QC, ha affermato: «La possibilità di dimostrare sperimentalmente l’idoneità dei nostri materiali per il trasporto di idrogeno rappresenta un traguardo strategico. La collaborazione con RINA ci ha garantito una valutazione rigorosa e indipendente».

Mercato – L’esito positivo dei test rafforza la posizione di Jindal SAW Ltd nel mercato delle infrastrutture energetiche orientate all’idrogeno. In un contesto in cui cresce la domanda di materiali certificati per nuovi impieghi, l’ottenimento della qualifica rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

Standard e innovazione – Il progetto conferma la centralità di standard rigorosi e verifiche sperimentali nella transizione verso sistemi energetici più sostenibili. RINA consolida il proprio ruolo nel supportare lo sviluppo tecnologico dei produttori, contribuendo alla creazione di filiere industriali pronte per il cambiamento energetico.

