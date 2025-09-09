Gas, Pichetto Fratin: "Nel decreto energia soluzione su spread del prezzo"

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sta valutando di "aggiungere ancora un articolo" al decreto energia atteso "a giorni" per sciogliere il nodo del divario tra il prezzo italiano all'ingrosso del gas (Psv) e quello della borsa di Amsterdam (Ttf), stimato oggi in 2 euro al MWh.

La soluzione - "La formula scelta - spiega il ministro - è di azzerare i due euro in negativo sui 6 miliardi (di metri cubi, ndr) in entrata da Passo Gries", il valico con la Svizzera da cui proviene il gas del Nord Europa. La soluzione indicata dal ministro è di "rimborsare i due euro di differenza, ribaltandoli sugli altri 58 miliardi" di gas importato a livello nazionale.

L'accordo discusso - In merito all'accordo sull'acquisizione da parte dell'Europa di gas naturale liquefatto (gnl) siglato ieri, a chi chiedeva se ci fosse un calendario di consegne e un ammontare previsto, Pichetto Fratin ha risposto che "non c'è questo tipo di indicazioni perché il gas lo comprano le compagnie e di conseguenza è un impegno politico di rapporto tra i due governi, ma non una contrattazione sul gas. Il gas lo comprano le compagnie - ha proseguito - sulla base dei prezzi internazionali, però è chiaro che in questo momento il gas dagli Usa costa poco. Edison ha già acquistato, Eni so che sta per chiudere un contratto di venti anni. Sono tutti accordi per diversi miliardi di metri cubi all'anno".

