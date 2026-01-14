Garrone e Botti a Telenord: "Presente e futuro del Gaslini, tra cantiere e internazionalizzazione"

A 88 anni dalla sua fondazione l’Istituto Giannina Gaslini di Genova Quarto si sta rinnovando strutturalmente per trasformare l’IRCCS ligure, già eccellenza a livello nazionale e internazionale, in un ospedale pediatrico che pone sempre più il bambino e la famiglia al centro del processo di cura. Il progetto del "nuovo" ospedale prevede la costruzione di un padiglione ex-novo, il cosiddetto Padiglione Zero, che sarà destinato a tutte le funzioni di emergenza-urgenza a elevata intensità assistenziale e chirurgica, e la ristrutturazione di 5 edifici già esistenti, destinati alla media (padiglioni 17/18), bassa (padiglione 16) intensità e alla ricerca (padiglione 15), oltre alla morgue (padiglione 6).

In un secondo momento è prevista la rifunzionalizzazione dei cinque padiglioni (padd. 1, 2, 3, 12, 13) che verranno liberati dalle attuali attività clinico-scientifiche e saranno destinati ad attività socio-sanitarie, didattiche e/o di accoglienza in supporto alle attività sanitarie.

Il progetto offrirà importanti vantaggi per la sicurezza e l’efficacia dell’assistenza ai bambini, grazie alla nuova e più funzionale distribuzione spaziale dei servizi e dei reparti, che saranno organizzati per piattaforme assistenziali. Ciò comporterà un miglioramento delle collaborazioni tra gruppi professionali e disciplinari e una riduzione del rischio clinico causato dalla frammentazione dei servizi tra più edifici.

Il Nuovo Gaslini, ed in particolare il Padiglione Zero, sarà dotato di tecnologie all’avanguardia tra loro integrate, attraverso l’impiego, ad esempio, di sistemi di monitoraggio che “lo seguano” nel tempo e consentano ai suoi professionisti di ottenere un quadro clinico davvero globale e aggiornato.

Del cosiddetto Sistema Gaslini - che comprende anche la Fondazione, Gaslini Insieme Ets e Gaslini Academy - ma anche delle problematiche legate ai cosiddetti DRG pediatrici, al positivo rientro dei cervelli, alla telemedicina, al Gaslini diffuso e a molti altri argomento abbiamo parlato a Telenord nell'ultima puntata di Salute Sanità con il presidente del Cda Edoardo Garrone e con il direttore generale Renato Botti, per la prima volta insieme in uno studio televisivo.

Ecco la video puntata.

