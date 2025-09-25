Galliera, le iniziative per la settimana mondiale dell'allattamento

GENOVA – In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) 2025, dal primo al 7 ottobre, il Dipartimento Materno Infantile dell’E.O. Ospedali Galliera propone un ricco calendario di incontri e attività gratuite dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare la cultura dell’allattamento e della genitorialità consapevole.

Dal 1° al 6 ottobre 2025, ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, per offrire occasioni di confronto, informazione e condivisione, in un clima accogliente e a misura di famiglia:

1 ottobre – Benessere mamma

2 ottobre – Il ruolo dei padri

3 ottobre – Nati per leggere

4 ottobre – Benessere bimbo

6 ottobre – Allattamento

Gli incontri si svolgeranno presso l’Ospedale Galliera e la Biblioteca Edmondo De Amicis, grazie alla collaborazione di operatori sanitari, associazioni e realtà del territorio.

Tutte le attività sono gratuite, ma a numero chiuso, per garantire piccoli gruppi e favorire un clima di ascolto, partecipazione e scambio tra le famiglie e i professionisti.

"Siamo orgogliosi di essere l’unico Ospedale Baby Friendly in Liguria" – dichiara la Direzione del Dipartimento Materno Infantile del Galliera – "e di poter offrire occasioni di incontro e confronto che aiutino le famiglie a sentirsi sostenute in un passaggio così importante della vita".

La Settimana Mondiale dell’Allattamento rappresenta un momento prezioso per riflettere sull’importanza dell’allattamento non solo come scelta nutrizionale, ma come fondamento di salute, benessere e relazione tra mamma, bambino e l’intera famiglia.

