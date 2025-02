Galliera, centro di chirurgia dell'obesità riconosciuto di eccellenza dalla Sicob

GENOVA - Il Centro di Chirurgia dell’Obesità dell’Ospedale Galliera è stato ufficialmente riconosciuto come centro d’eccellenza per il 2025 dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB). Si tratta di un importante traguardo che conferma l’alta qualità del lavoro svolto dall’équipe multidisciplinare del centro e che rende il centro di chirurgia bariatrica dell'ospedale Galliera il primo centro d’eccellenza in Liguria in tale ambito.

Per ottenere questo riconoscimento, il centro ha dovuto rispettare severi standard di qualità e volumi chirurgici imposti dalla società scientifica. Questo è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità di tutti gli specialisti che collaborano quotidianamente per garantire cure sempre più efficaci e accessibili. Uno degli aspetti più rilevanti dell’evoluzione del centro è la riduzione significativa dei tempi di attesa per l’intervento di chirurgia bariatrica.

Fino a pochi anni fa, il periodo tra la prima visita chirurgica e l’operazione superava i 12 mesi. Oggi, grazie al lavoro dell’équipe, l’attesa è scesa a 4-5 mesi, un risultato che migliorerà ulteriormente la qualità dell’assistenza per i pazienti. Stop alla mobilità sanitaria fuori regione. Questo progresso avrà un impatto positivo anche sulla mobilità sanitaria passiva, un fenomeno che ha visto molti pazienti liguri recarsi in altre regioni per sottoporsi a interventi di chirurgia bariatrica. Ora, grazie ai miglioramenti in termini di qualità e tempi d’attesa, i pazienti potranno ricevere le stesse cure avanzate direttamente in Liguria, senza doversi spostare. Il futuro: chirurgia robotica ed endoscopia bariatrica Il riconoscimento della SICOB rappresenta un punto di partenza per nuove sfide.

Nei prossimi mesi, il centro del Galliera si prepara a potenziare ulteriormente la propria offerta, introducendo la chirurgia robotica e ampliando l’attività di endoscopia bariatrica. L’uso del sistema robotico Da Vinci per la chirurgia dell’obesità rappresenta una tecnologia all’avanguardia che solo pochi centri in Italia utilizzano attualmente. Questa innovazione consentirà interventi ancora più precisi, sicuri e meno invasivi, riducendo i tempi di recupero per i pazienti.





