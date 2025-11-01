G7 di Toronto, Pichetto Fratin: “Rafforzata la cooperazione internazionale su energia e sostenibilità”

Al G7 di Toronto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha condotto una serie di incontri bilaterali con i rappresentanti di Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Francia, Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e Ucraina, consolidando il ruolo dell’Italia come interlocutore chiave nelle sfide globali sulla transizione energetica e la sostenibilità.

Nel confronto con il sottosegretario britannico Martin McCluskey, Pichetto ha ribadito l’importanza della collaborazione Italia–Regno Unito per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento energetico e dei minerali critici, in particolare nell’ambito della Global Clean Power Alliance. Entrambi i Paesi hanno condiviso le aspettative in vista della COP30 di Belém, sottolineando la necessità di una transizione energetica sicura, sostenibile e accessibile a tutti.

Il ministro ha ricordato anche il progetto “Energy for Growth in Africa” (E4G), lanciato durante il G7 2024 in Puglia, che punta a facilitare l’accesso agli investimenti esterni per i progetti di energia pulita nel continente africano.

Con il collega statunitense Allen Wright, Pichetto ha approfondito i temi legati alla sicurezza energetica, all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore energetico e allo sviluppo del nucleare, proseguendo la collaborazione avviata con la dichiarazione congiunta di settembre.

Nel bilaterale con il ministro giapponese Kenji Yamada, è stata espressa soddisfazione per la firma del memorandum di cooperazione nel settore del gas e per la partnership strategica sull’idrogeno, considerata dal ministro “un pilastro della collaborazione tra Italia e Giappone nel campo dell’energia pulita e dell’innovazione sostenibile”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.