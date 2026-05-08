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Genoa, promozione in vista per Criscito. La prossima stagione dovrebbe guidare la Primavera

di Giovanni Porcella

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Genoa, promozione in vista per Criscito. La prossima stagione dovrebbe guidare la Primavera
2294 - MSC Crociere

Genoa, promozione in vista per Criscito: la prossima stagione guiderà la “Primavera”.             Cambiamenti nel settore giovanile del Genoa. Per la prossima stagione la “Primavera” rossoblu verra’ affidata probabilmente a Mimmo Criscito, bandiera e capitano da giocatore del Grifone. La notizia per il momento non è ancora stata confermata visto che la squadra deve ancora finire la stagione agli ordino di Jacopo Sbravati.

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18 - SettimoLink