Genoa, promozione in vista per Criscito. La prossima stagione dovrebbe guidare la Primavera
di Giovanni Porcella
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Genoa, promozione in vista per Criscito: la prossima stagione guiderà la “Primavera”. Cambiamenti nel settore giovanile del Genoa. Per la prossima stagione la “Primavera” rossoblu verra’ affidata probabilmente a Mimmo Criscito, bandiera e capitano da giocatore del Grifone. La notizia per il momento non è ancora stata confermata visto che la squadra deve ancora finire la stagione agli ordino di Jacopo Sbravati.
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