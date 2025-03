Fusione Amt-Atp, Barbieri (Orgoglio Genova) risponde al PD: "Condannano solo gli indagati non graditi"

“La doppia morale del Pd non conosce confini. Il giustizialismo di un partito che si definisce democratico arriva al punto di scavalcare la magistratura. I consiglieri dem indossano la toga e, leggendo di un'inchiesta appena avviata, condannano gli indagati non graditi e assolvono, anzi dimenticano proprio di processare, quelli che hanno il salvacondotto della militanza di sinistra. I capigruppo in Regione Comune, Sanna e Patrone, chiedono le dimissioni di Ilaria Gavuglio, presidente di Amt e nulla dicono del vicepresidente Enzo Sivori. La prima, all'epoca dei fatti contestati, era uno dei membri del collegio sindacale di Amt, il secondo era il presidente di Atp, la società confluita in Amt. - lo scrive Federico Barbieri, coordinatore cittadino e consigliere comunale di Orgoglio Genova – Bucci, rispondendo agli attacchi degli esponenti Pd sull'inchiesta relativa alla fusione Amt-Atp.

Continua Barbieri - "Ma è stato anche e soprattutto l'uomo dei soldi del Pd del Tigullio, responsabile amministrativo per la federazione del levante del partito di Sanna e Patrone, mandatario elettorale di consiglieri regionali dem e lui stesso eletto in quota al partito in consigli comunali. Stupisce la posizione giustizialista di un esponente solitamente più moderato come Sanna, che però ancora una volta diventa in prima persona esempio concreto della doppia morale di quel partito che urlava contro gli avversari che salivano sullo yacht degli imprenditori e dimenticava nel cassetto le foto dell'inchiesta che ritraevano, per l'appunto, i suoi esponenti di punta, sulla stessa barca. Rispettare la magistratura significa aspettare che faccia il proprio dovere e non emettere sentenze in sua vece. Restiamo garantisti e rispettosi della nostra Costituzione: tutti, ovviamente anche Enzo Sivori, hanno al momento solo ricevuto una comunicazione che la legge prevede a garanzia di persone innocenti fino a prova contraria”

L'attacco - Così avevano scritto infatti in una nota congiunta Armando Sanna, capogruppo PD in Regione, Simone D'Angelo, segretario Metropolitano PD Genova, e Davide Patrone, capogruppo PD Consiglio Comunale di Genova: "La chiusura delle indagini sull’operazione di acquisizione di ATP con l'accusa di truffa per 8 dirigenti tra cui la presidente di Amt Gavuglio e il suo vice Sivori desta profonda preoccupazione. Si tratta di fatti gravissimi. Un’operazione fortemente voluta dalla Giunta Bucci e che già nel 2019 ci aveva visti contrari in quanto mancavano le certezze sull’effettiva fattibilità dell’operazione e la mancanza di garanzia su esiti e conseguenze. Oggi quelle nostre preoccupazioni trovano una preoccupante conferma e gettano ulteriori ombre sulle procedure che hanno portato alla gestione dell'ex municipalizzata. Di fronte a questo quadro, le dimissioni di Gavuglio sono un atto dovuto e necessario. Il Vicesindaco Piciocchi interrompa temporaneamente la sua campagna elettorale per riferire al Consiglio Comunale sui fatti"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.