Furti con strappo a Sampierdarena: pregiudicato arrestato in 24 ore grazie alla videosorveglianza

Due episodi di furto con strappo ai danni di anziane donne a Sampierdarena si sono conclusi con un arresto lampo da parte della Polizia Locale di Genova. Il sospettato, un 44enne di origini colombiane, irregolare sul territorio e con precedenti, è stato individuato e fermato meno di 24 ore dopo l’ultima aggressione, avvenuta il 19 settembre.

Le due rapine, simili per modalità, si erano verificate il 12 e il 19 settembre. In entrambi i casi, le vittime – donne anziane – sono state derubate delle loro catenine d’oro in strada. L’intervento della Polizia Locale è scattato immediatamente dopo la seconda denuncia e ha portato a un rapido sviluppo dell’indagine.

Determinanti si sono rivelate le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno permesso di tracciare i movimenti del sospettato. Dopo il secondo furto, l’uomo aveva tentato di depistare le forze dell’ordine cambiando rapidamente abbigliamento, togliendosi un berretto e indossando una felpa scura. Ma un dettaglio lo ha tradito: le scarpe. Gli operatori sono riusciti a identificarlo proprio grazie a quelle calzature, visibili sia nel video del furto che al momento del fermo.

Il 20 settembre, durante un’attività di osservazione in via Reta, una pattuglia ha individuato un uomo corrispondente al sospettato. Oltre alle scarpe, i tratti somatici, la corporatura e il taglio di capelli combaciavano con quelli osservati nei filmati.

Una volta fermato, l’uomo ha cercato di depistare le autorità fornendo false generalità, spacciandosi per il fratello. Tuttavia, un controllo incrociato nel database AFIS (Automated Fingerprint Identification System) ha confermato la sua vera identità, già nota alle forze dell’ordine.

L’analisi delle sue condizioni di soggiorno e la mancanza di una residenza stabile hanno rafforzato il pericolo di fuga, portando il pubblico ministero a disporre la custodia cautelare in carcere. Le due collanine rubate alla seconda vittima sono state recuperate e restituite.

L’uomo è ora accusato di furto con strappo continuato, sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità.

