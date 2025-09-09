Funghi, il servizio gratuito di Asl 3 per consumarli in maniera sicura

Il servizio di controllo micologico dell'ASL3 di Genova, gestito dalla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, offre un servizio gratuito per il controllo dei funghi commestibili in collaborazione con i micologi. Per il periodo da settembre al 15 novembre, gli sportelli sono aperti a Genova presso la sede di via Frugoni 27, con orari specifici per il lunedì e il giovedì. Dopo il 15 novembre, è possibile contattare telefonicamente il coordinatore dei micologi al 328 0474988 per informazioni e appuntamenti.

Dove e quando:

Fino al 30 settembre:

Lunedì e giovedì, dalle 11:00 alle 12:30, presso la sede di via Frugoni 27 a Genova.

Dal 1° ottobre al 15 novembre:

Lunedì, dalle 11:00 alle 12:30, e giovedì, dalle 12:00 alle 14:00, sempre nella sede di via Frugoni 27.

Ne abbiamo parlato in studio, nel corso di Liguria Live, con il dottor Marco Bruzzone, micologo di Asl 3.





