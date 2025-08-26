FS accelera sull’ERTMS a bordo: 442 treni interessati dall’investimento da 70 milioni di euro

Il Gruppo FS Italiane avanza nell’installazione del sistema ERTMS a bordo della propria flotta. Con un investimento da 70 milioni di euro, finanziato in parte dal programma europeo CEF, saranno ammodernati 442 locomotori di Trenitalia e FS Logistix, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, innovazione e standard europei di circolazione.

Le cifre in dettaglio – Nel dettaglio, 382 treni di Trenitalia riceveranno l’upgrade tecnologico: 272 convogli regionali, 74 Intercity ed Eurocity e 36 ad Alta Velocità. A questi si aggiungono 60 locomotori di FS Logistix. L’intervento rientra in un piano più ampio che prevede, entro il 2030, l’installazione di circa 2.000 sistemi di bordo per Trenitalia, con investimenti complessivi pari a 700 milioni di euro. Per FS Logistix, il completamento della flotta è programmato per il 2033.

Nuove locomotive – L’implementazione riguarda anche le nuove unità di Mercitalia Rail e TX Logistik, già predisposte per l’ERTMS, oltre a una parte delle locomotive da manovra di Mercitalia Shunting & Terminal.

Snodo decisivo – «L’installazione del sistema ERTMS a bordo dei treni rappresenta un passaggio cruciale e perfettamente integrato con le iniziative che il Gruppo FS sta implementando sulla rete ferroviaria», ha dichiarato l’Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma, sottolineando il ruolo del piano strategico 2025-2029 e l’obiettivo di raggiungere il 100% della rete Core Extended entro il 2040.

Continuano i lavori – Parallelamente, Rete Ferroviaria Italiana ha completato l’implementazione dell’ERTMS su 1.400 chilometri di rete grazie ai fondi PNRR, consolidando l’avanzamento verso un sistema ferroviario interoperabile, digitale e in linea con gli standard europei.

