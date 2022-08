Frontale tra auto e moto nel Cuneese, muore ingegnere di Cogoleto

Uno schianto fatale, auto contro moto, e per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 19 agosto ndr, sulle strade del Cuneese, più precisamente sulla provinciale 28 bis a Montezemolo, al confine con la provincia di Savona. A perdere la vita in ospedale, a Ceva, dopo ogni tentativo di rianimarlo, Federico Pasini, 53 anni, di Cogoleto. A bordo del mezzo a due ruote anche la moglie, Francesca Bruzzone, 51 anni, ricoverata alle Molinette di Torino in condizioni gravi.

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo, illeso ma sotto shock il conducente dell'automobile. Pasini era di origini genovesi ma da anni si era trasferito a Cogoleto, con la comunità sconvolta da quanto accaduto. Pasini era un ingegnere e lavorava per la Ericsson. Si attende la disposizione dell'autopsia, per consentire ai familiari di organizzare i funerali.