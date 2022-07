Genova, incidente alla Foce: scontro tra tre moto e una bici

di Redazione

E' successo in tarda mattinata all’incrocio tra Corso Torino e via Tolemaide. Quattro i feriti

Oggi, a Genova, all’incrocio tra Corso Torino e via Tolemaide, tre moto e una bicicletta si sono scontrate: la dinimica dell'incidente è ancora da chiarire. Immediato l'intervento deli militi del 118, quattro i feriti: un ciclista e un motociclista sono stati portati in codice giallo al Galliera, mentre gli altri due al San Martino, uno in codice rosso e l'altro in giallo.