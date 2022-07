Albenga, incidente stradale sulla statale 582: muore una donna, moglie di un noto commerciante della città

di Marco Innocenti

L'auto sulla quale viaggiava insieme alla figlia ha sbandato e poi è finita contro un muro

L'auto che all'improvviso impazzisce e si schianta contro un muro. E' questo lo scenario dell'incidente avvenuto intorno alle 9 di stamani lungo la Statale 582 fra il casello di Albenga e l'Aurelia bis, incidente nel quale ha perso la vita una donna di 80 anni, Anna Panizza, molto nota in città per essere stata per tanti anni al fianco del marito Giuliano Nattero alla guida della pescheria Barone, in pieno centro di Albenga.

La donna stava percorrendo la Statale, insieme alla figlia cinquantenne, a bordo di una Fiat Panda ma per cause ancora da accertare l'auto ha iniziato a sbandare, finendo come detto la propria corsa contro un muro. All'arrivo dei soccorsi, le condizioni della donna sono subito sembrate critiche e a nulla è servito il trasporto all'ospedale di Pietra Ligure, dove è deceduta poco dopo l'arrivo. La figlia, anch'essa rimasta ferita nell'incidente, è stata ricoverata in codice giallo.