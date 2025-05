Friuli Venezia Giulia, l'assessore Amirante: "Logistica strategica e investimenti in crescita"

“La logistica rappresenta un ambito strategico su cui, in questa legislatura, la Regione continua a investire con determinazione. La piattaforma logistica regionale è un’infrastruttura articolata e complessa, fondata sulla sinergia tra soggetti pubblici e privati, e costituisce un asset chiave per lo sviluppo economico e produttivo del territorio”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della nuova palazzina della società Midsea (Gruppo Midolini) all’interno del porto di Monfalcone. Tra i presenti anche il sindaco della Città dei cantieri, Luca Fasan.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, il sistema logistico integrato del Friuli Venezia Giulia non si limita alla presenza dei porti, ma si estende a vaste aree industriali gestite dai Consorzi di sviluppo industriale e a una rete di collegamenti cruciali per la competitività regionale. Particolare attenzione è riservata ai raccordi ferroviari – come quello in progetto per Porto Nogaro – e alla terza corsia autostradale, infrastruttura strategica in un contesto che registra la più alta percentuale di transito di mezzi pesanti in Europa.

“Il sostegno della Regione – ha aggiunto Amirante – si concretizza in una gestione oculata e proattiva delle risorse disponibili, molte delle quali già investite per il potenziamento delle infrastrutture portuali, con ulteriori fondi in arrivo. Se vogliamo dare piena attuazione agli interventi previsti dal Pnrr e garantire reale competitività al sistema produttivo, dobbiamo agire ora, mentre altri Paesi – come Austria e Slovenia – stanno limitando l’accesso alle loro reti ferroviarie”.

L’assessore ha infine evidenziato il ruolo cruciale delle imprese regionali: “Aziende come il Gruppo Midolini, che scelgono di investire e credere nel nostro territorio, integrano con la loro operatività e visione strategica gli interventi pubblici, contribuendo – ha concluso – concretamente alla crescita dell’intero sistema logistico”.

