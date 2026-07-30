Frane e spese extra, SOS dal canile di Monte Gazzo: "Rischiamo di chiudere"

C'è una minaccia che incombe 'sulla testa' del canile di Monte Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente. E' il versante della collina, argilloso e da poco tempo instabile, che rischia di crollare sulla struttura.

Per questo motivo ai gestori del canile viene chiesto di mettere in sicurezza quella parte di monte, ma a proprie spese: "Abbiamo scoperto questa frana in movimento sopra le nostre teste, ci siamo subito attrezzati e fermati perché era una frana importante." La cifra necessaria per la messa in sicurezza è notevole: "Circa 50mila euro, senza contare le spese per le pratiche ingegneristiche. Ovviamente c'è massima solidarietà e ci daranno il tempo di raccogliere la somma, ma per noi è un problema poichè dobbiamo tenere conto anche dei costi di gestione del canile, a nostro carico. Parliamo di 10-11mila euro al mese" - spiega Clara Bongiorno, vicepresidente dell'Associazione Amici del cane che gestisce il canile

Oltre 100 animali presenti

Al momento la struttura ospita circa 50 cani e quasi 60 gatti. " Il lavoro è impegnativo, si cerca di recuperarli e rieducarli, cercando per loro una nuova casa tramite adozione. Noi fino adesso abbiamo dato circa 30 cani in adozione all'inizio dell'anno, che è un traguardo non da poco. Sono cani che hanno uno storico abbastanza pesante, storie di maltrattamenti e abbandoni . Ogni animale ha la propria cuccia e il proprio spazio, sono seguiti da un veterinario"

L'appello ai genovesi: "Aiutateci"

Da Emilia, una delle volontarie del canile, l'appello ai genovesi: "Stiamo subendo altri smottamenti seppur più piccoli, quindi c'è il rischio che la somma di soldi necessari aumenti. Abbiamo bisogno tutto l'aiuto possibile, altrimentidovremmo rivedere le nostre policy a danno sia degli animali sia dei padroni di cani e gatti che aiutiamo. Il rischio peggiore sarebbe quello della chiusura"



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