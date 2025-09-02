Frane e allagamenti in Fontanabuona, comuni isolati e danni diffusi

La notte di maltempo ha causato numerosi disagi nella valle Fontanabuona, con frane e allagamenti che hanno reso complicata la viabilità e danneggiato diverse strutture. A Lorsica tre smottamenti hanno isolato il comune, mentre condizioni simili si registrano a Favale di Malvaro.

Danni a Cicagna e San Colombano Certenoli – A Cicagna detriti e fango hanno colpito un bar trattoria, mentre a San Colombano Certenoli è esondato il torrente Lavagna, con conseguenze per i magazzini della Cancelleria Solari in località Pian dei Cunei.

Centri sportivi allagati – La perturbazione ha interessato anche Calvari, dove i centri sportivi sono finiti sott’acqua, così come la cappella di San Lorenzo.

Verifiche in corso – La conta dei danni è soltanto all’inizio: tecnici e amministrazioni locali stanno monitorando le diverse criticità per valutare interventi e ripristini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.