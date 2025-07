Francia: Grand Paris Seine Ouest affida a Origami la gestione della sua rete di bus per una mobilità più sostenibile

Nell’ambito della sua strategia per una mobilità più sostenibile, efficiente e adatta alle esigenze dei suoi residenti, l’Ente Pubblico Territoriale Grand Paris Seine Ouest (GPSO) ha assegnato, a seguito di una procedura di dialogo competitivo, il contratto per la gestione della sua rete di 6 linee di autobus locali a un unico operatore, RATP Cap Île-de-France, attraverso la sua offerta di trasporto su misura Origami. Il contratto, della durata di 9 anni, entrerà in vigore il 1° settembre 2025. Una gestione unificata consentirà un migliore coordinamento operativo, informazioni coerenti ai passeggeri e un’offerta di servizi armonizzata su tutto il territorio. Orari, servizi e tariffe rimarranno invariati, a cui si aggiungeranno nuovi servizi e una flotta più ecologica, a diretto vantaggio degli utenti.

Questo nuovo contratto riunisce, per la prima volta, tutte le linee locali di GPSO – 469, SUBB, TIM, TUVIM, Chavilbus e GPSO Bus – in un unico contratto. Precedentemente gestita da tre operatori distinti, tra cui l’operatore storico RATP per tre di queste linee, la rete sarà ora gestita centralmente, consentendo un migliore coordinamento operativo, informazioni coerenti ai passeggeri e una migliore qualità del servizio nei comuni serviti (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres e Ville-d’Avray).

Questa aggiudicazione conferma la competenza di RATP Cap Île-de-France nella gestione delle reti di trasporto, e più specificamente quella di Origami, specializzata da oltre 50 anni nella gestione di servizi urbani locali adattati alle esigenze specifiche di ogni regione.

GPSO ha fatto della greenizzazione della propria flotta un obiettivo chiave di questo nuovo contratto. A partire dal 2025, i primi cambiamenti saranno visibili con l’introduzione di autobus elettrici sulle linee TUVIM e TIM, che andranno a integrare la flotta GPSO Bus, già composta al 100% da veicoli elettrici. Entro il 2027, oltre il 90% delle emissioni dirette di CO₂ sarà eliminato rispetto a oggi grazie alla graduale introduzione di veicoli elettrici e ibridi alimentati a biocarburanti. Questa trasformazione si basa su un maggiore supporto agli autisti, formati in materia di guida ecologica e relazioni con gli utenti, nonché su una valutazione dell’accessibilità per garantire una rete inclusiva.

La partnership con Origami consentirà inoltre all’azienda di offrire nuovi servizi agli utenti:

• Orario di assistenza clienti esteso: dalle 7:00 alle 21:00 nei giorni feriali e fino alle 20:00 il sabato;

• Implementazione di una soluzione digitale per il monitoraggio in tempo reale degli arrivi degli autobus;

• Lancio della piattaforma “POP” per facilitare la ricerca di oggetti smarriti;

• Graduale implementazione di terminali informativi dinamici e codici QR in alcune fermate per informazioni accessibili a tutti.

“Questo nuovo contratto incarna pienamente il nostro impegno per una mobilità moderna e sostenibile al servizio di tutti. Orari, servizi e prezzi rimangono invariati, ma il servizio sta migliorando concretamente: veicoli più puliti, strumenti digitali avanzati e informazioni ai passeggeri ancora più efficienti. In definitiva, si eviteranno oltre il 90% delle emissioni di gas serra ogni anno rispetto a oggi. Questo progetto rappresenta un investimento significativo per la nostra regione, che sosteniamo pienamente per migliorare la qualità della vita dei nostri residenti e affrontare le sfide ambientali”, ha dichiarato Pierre-Christophe Baguet, Presidente di Grand Paris Seine Ouest.

“Ringraziamo l’ente pubblico territoriale Grand Paris Seine Ouest per la fiducia accordataci e ne applaudiamo la forte ambizione in termini di mobilità sostenibile. Con Origami, siamo orgogliosi di realizzare questa transizione energetica, che ridurrà significativamente l’impronta di carbonio della regione senza compromettere l’elevato livello di performance operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri”, ha concluso Xavier Lety, Presidente di RATP Cap Île-de-France.

