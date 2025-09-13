Frana sulla statale 45 in Val Trebbia, strada chiusa a Montebruno

La strada statale 45 “di Val Trebbia” è stata chiusa al traffico all’altezza del km 41,460, nel comune di Montebruno in provincia di Genova, a causa di una frana che ha coinvolto parte della carreggiata.

Lo comunica Anas, che ha immediatamente inviato sul posto le proprie squadre per valutare la situazione e avviare le prime operazioni di messa in sicurezza. Sul luogo dell’evento sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della circolazione.

Nel frattempo, la viabilità è stata deviata su un percorso alternativo locale, che prevede l’utilizzo delle strade provinciali 48 e 17. Segnalazioni e indicazioni sono già presenti lungo il tracciato per facilitare gli automobilisti.

Non sono ancora noti i tempi di riapertura della strada, ma Anas ha assicurato che le operazioni proseguiranno senza sosta per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Ancora una volta la storica arteria di collegamento tra Genova e il Piacentino risulta fragile, per il ribadirsi della necessità di interventi strutturali.

