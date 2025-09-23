Frana a Voltri: chiusa via delle Fabbriche, trasferita scolaresca per motivi di sicurezza

Una grossa frana si è verificata tra ieri sera e la notte scorsa sulle alture di Voltri, all’altezza del civico 12R di via delle Fabbriche. Per motivi di sicurezza, a seguito di un sopralluogo congiunto di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, è stata disposta la chiusura temporanea della strada con modifica della viabilità nella zona interessata.

L’assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante, ha dichiarato: “Ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e adottare tutte le misure necessarie. Stiamo verificando con Amt la possibilità di far transitare mezzi più piccoli per garantire il servizio di trasporto pubblico, con la linea 97 limitata al percorso Voltri-Fabbriche 5. Cercheremo di ridurre al minimo i disagi per i residenti e intervenire al più presto”.

Per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico, sono presenti tre pattuglie della Polizia Locale dislocate in punti strategici: al blocco stradale, all’incrocio tra via Costa d’Erca e via delle Fabbriche, e in via Tosonotti. La loro presenza serve anche a evitare manovre pericolose sulle strade più strette della zona.

Nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo da parte del geologo incaricato dal Comune di Genova, che valuterà la situazione e deciderà se sarà possibile riaprire la strada o se la chiusura dovrà proseguire. Successivamente, Aster interverrà per la messa in sicurezza del territorio.

Intanto, per tutelare i bambini, la direzione comunale Servizi Educativi, in accordo con l’Istituto Comprensivo Voltri 1, ha disposto lo spostamento degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Fabbriche – residenti nella parte a valle della frana – presso la scuola De Amicis di Villa Duchessa di Galliera. I bambini che vivono nella zona a monte della frana sono stati giustificati per la giornata di oggi, in attesa delle decisioni successive.

La situazione resta sotto stretto controllo in attesa degli sviluppi e degli interventi di messa in sicurezza.

