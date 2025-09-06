Fotovoltaico, Plt Energia acquista un impianto da X-Elio

Il gruppo Plt Energia della famiglia Tortora ha acquistato dall'operatore internazionale delle rinnovabili X-Elio, un impianto fotovoltaico da 50 megawatt in Sicilia. L'impianto di Castelvetrano, si legge in una nota, ha una produzione stimata di 92 gigawattora di energia pulita all'anno, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Italia.

La collaborazione - "Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Plt Energia, volta a consolidare una piattaforma integrata nel mercato delle energie rinnovabili su scala nazionale", ha dichiarato il ceo Stefano Marulli. "Siamo orgogliosi di concludere questo accordo con Plt Energia, che rappresenta il culmine dell'impegno e della collaborazione tra due aziende leader nel settore delle rinnovabili. Continueremo a realizzare progetti di energia rinnovabile che sostengano la transizione dell'Italia verso un sistema energetico più pulito e stabile", le parole di Nicholas Pentreath, deputy ceo di X-Elio.

L'obiettivo - Entro la fine del 2025, Plt Energia raggiungerà una capacità installata di 365 megawatt, a cui si aggiungono ulteriori 110 megawatt attualmente in una fase avanzata di costruzione oltre a disporre di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 gigawatt, di cui 600 megawatt hanno già ricevuto l'autorizzazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.