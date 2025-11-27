Fotovoltaico, dal MASE 262 milioni per nuovi impianti nel Mezzogiorno: al via il bando dal 3 dicembre

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 20 novembre 2025 un Avviso da 262 milioni di euro destinato a favorire l’autoproduzione di energia rinnovabile nelle regioni del Sud, nell’ambito del programma PNRIC 2021-2027. La misura punta a sostenere imprese di qualsiasi dimensione e reti dotate di personalità giuridica interessate a realizzare impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici dedicati all’autoconsumo, con la possibilità di abbinare sistemi di accumulo.

Gli investimenti dovranno essere localizzati in aree industriali, artigianali o produttive di Comuni con più di 5.000 abitanti situati in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando riserva una quota consistente alle piccole realtà imprenditoriali: alle PMI andrà infatti il 60% dei fondi disponibili, di cui almeno il 25% destinato specificamente a micro e piccole imprese.

La gestione operativa dell’intervento è affidata al MASE con il supporto del GSE, mentre l’iter di candidatura sarà interamente digitale. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 3 dicembre 2025 al 3 marzo 2026.

