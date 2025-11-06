Fotovoltaico, Alantra e Solarig investono 400 milioni in Italia

Alantra e Solarig rafforzano il loro impegno nel fotovoltaico italiano: la piattaforma N-Sun Energy ha siglato un finanziamento da 355 milioni di euro con Intesa Sanpaolo e una linea da 50 milioni con Bankinter, destinati a sviluppare cinque impianti solari e agrivoltaici nel Lazio, Puglia e Sicilia.

I progetti, con una capacità complessiva di 275 MWp, saranno operativi entro fine 2027, contribuendo alla crescita delle rinnovabili italiane e inserendosi nel più ampio portafoglio da 1,8 GW di N-Sun Energy nel Sud Europa. L’iniziativa segue la strategia di Alantra e Solarig di combinare scalabilità, sostenibilità e valore a lungo termine, supportata da investitori come Reichmuth Infrastructure e Amundi Energy Transition.

“La partnership conferma la nostra leadership nello sviluppo di energia solare in Italia e in Europa”, sottolinea a MF Javier Mellado di Alantra Solar. Solarig ribadisce l’impegno sulla transizione energetica e la diversificazione in progetti di biometano, puntando a rafforzare la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica del Paese.

