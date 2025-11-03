Foto di donne famose manipolate con l’IA, a Telenord Martina Semenzato (presidente commissione femminicidio)
di Carlotta Nicoletti
La parlamentare sottolinea la gravità della vicenda e la necessità di interventi immediati per tutelare la dignità delle vittime
Dopo il caso Phica.eu, emerge un nuovo sito che diffonde immagini manipolate con l’intelligenza artificiale di donne famose, in contenuti offensivi e sessualmente denigratori. In collegamento con Telenord a commentare il fenomeno, Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, sottolinea la gravità della vicenda e la necessità di interventi immediati per tutelare la dignità delle vittime.
