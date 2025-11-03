Attualità

Foto di donne famose manipolate con l’IA, a Telenord Martina Semenzato (presidente commissione femminicidio)

di Carlotta Nicoletti

La parlamentare sottolinea la gravità della vicenda e la necessità di interventi immediati per tutelare la dignità delle vittime

Dopo il caso Phica.eu, emerge un nuovo sito che diffonde immagini manipolate con l’intelligenza artificiale di donne famose, in contenuti offensivi e sessualmente denigratori. In collegamento con  Telenord a commentare il fenomeno, Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, sottolinea la gravità della vicenda e la necessità di interventi immediati per tutelare la dignità delle vittime.

