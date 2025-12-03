Forum Rigenerazione, Teodori (IIC): "Ultimo miglio e città del futuro, logistica come leva della rigenerazione urbana”
di Redazione
"Come Federlogistica rappresentiamo anche operatori dell’ultimo miglio, che stanno affrontando sfide sempre più importanti"
Intervenuta al Forum sulla Rigenerazione Urbana organizzato da Telenord, Daniela Teodori segretario generale IIC afferma: "La logistica dell’ultimo miglio impatta fortemente sulla rigenerazione urbana, perché rappresenta l’ultimo tratto della catena logistica che garantisce all’utente finale la consegna di un prodotto o di un bene, sia esso acquistato online o presso un esercizio commerciale".
"Come Federlogistica rappresentiamo anche operatori dell’ultimo miglio, che stanno affrontando sfide sempre più importanti. Il commercio, come sappiamo, è cresciuto in modo esponenziale, soprattutto dopo il Covid, e questo rende il last mile - sottolinea - un elemento centrale che anche le amministrazioni pubbliche locali devono considerare nella progettazione della città del futuro: vivibile, ad alta qualità e smart".
