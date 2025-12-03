Politica

Forum Rigenerazione, Teodori (IIC): "Ultimo miglio e città del futuro, logistica come leva della rigenerazione urbana”

di Redazione

Intervenuta al Forum sulla Rigenerazione Urbana organizzato da Telenord, Daniela Teodori segretario generale IIC afferma: "La logistica dell’ultimo miglio impatta fortemente sulla rigenerazione urbana, perché rappresenta l’ultimo tratto della catena logistica che garantisce all’utente finale la consegna di un prodotto o di un bene, sia esso acquistato online o presso un esercizio commerciale".


"Come Federlogistica rappresentiamo anche operatori dell’ultimo miglio, che stanno affrontando sfide sempre più importanti. Il commercio, come sappiamo, è cresciuto in modo esponenziale, soprattutto dopo il Covid, e questo rende il last mile - sottolinea - un elemento centrale che anche le amministrazioni pubbliche locali devono considerare nella progettazione della città del futuro: vivibile, ad alta qualità e smart".

