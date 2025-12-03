Forum Rigenerazione, sindaco Vassallo: "Chiusavecchia si rilancia tra sicurezza, cultura e ambiente"

Il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo, intervenuto al Forum di Telenord sulla rigenerazione urbana, ha illustrato gli interventi di rigenerazione urbana a Chiusavecchia, evidenziando la riqualificazione di un’area del paese da anni in disuso. Il progetto collega in sicurezza il centro storico con le zone più nuove, permettendo ai cittadini di raggiungere parco giochi, campo sportivo e il frantoio di Rocca Negra, che diventerà presto un polo museale.





L’opera è stata finanziata con 500.000 € dalla Regione Liguria e circa 280.000 € dal Comune. Vassallo ha sottolineato come il progetto migliori la qualità della vita e stimoli anche la riqualificazione delle aree circostanti da parte dei privati. Ha inoltre ricordato l’iniziativa di rigenerazione ambientale con la piantumazione di 5.000 alberi di olive taggiasche in un’area precedentemente boschiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.