Forum Rigenerazione, sindaco Peracchini: "Alla Spezia investimenti su scuole, impianti e porto. Ma ai Comuni servono più risorse"

Intervenuto al Forum sulla Rigenerazione Urbana organizzato da Telenord, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: "Stiamo realizzando due nuove scuole, due nuove palestre, una piscina e molti interventi nei borghi del nostro territorio. È un’occasione importante per guardare al futuro migliorando la qualità della vita. La Spezia, integrata al suo porto, sta portando avanti investimenti significativi anche dal punto di vista ambientale, come l’elettrificazione delle banchine e la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali: fognature, reti idriche ed elettriche".

"C’è un impegno a 360 gradi per rendere la città più competitiva e vivibile. Servono però più fondi: dopo il patto di stabilità del 2016 i Comuni hanno subito tagli pesantissimi, a mio avviso una scelta sbagliata, perché sono proprio i Comuni a trovarsi ogni giorno sul fronte con i cittadini. Le sfide che affrontiamo sono sempre maggiori, soprattutto in un contesto di cambiamento climatico e con un territorio fragile come quello ligure".

