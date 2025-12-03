Forum Rigenerazione, sindaco Mazzi: "Follo punta sulla valorizzazione degli aspetti storici dei borghi"

Il sindaco di Follo, Rita Mazzi, interviene alla prima edizione del Forum organizzato da Telenord sulla rigenerazione urbana. "Parliamo di interventi necessari nei nostri territori, fondamentali per ridare dignità a luoghi che per troppi anni sono stati trascurati. Non si tratta solo dei servizi, che ci sono sempre stati, ma della bellezza dei nostri territori. Come si dice, non si vive di solo pane: anche la bellezza è essenziale. Condivido pienamente quanto detto dal presidente della Provincia di La Spezia, Peracchini: negli ultimi anni la città ha avuto un’evoluzione turistica significativa. È importante però che i territori circostanti abbiano altrettanto valore e attrattiva. La mia amministrazione punta molto sul territorio. Non ho mai percepito la Regione come distante; il dialogo è sempre stato ottimo, e spero continui così. Gli interventi principali che intendiamo realizzare non riguardano nuove costruzioni, ma la riqualificazione dei borghi esistenti. Nessuno spreco di cemento: il nostro obiettivo è ridare ai borghi le loro caratteristiche originali, valorizzando la bellezza dei luoghi. Questo è fondamentale anche per attrarre turismo, un elemento centrale per la nostra economia".

