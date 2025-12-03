Forum Rigenerazione, sindaco De Vincenzi: "Pietra Ligure punta su accessibilità, sicurezza e inclusione’”
di Carlotta Nicoletti
Realizzato un nuovo sottopasso dotato di ascensore, che permette di collegare in sicurezza il litorale di quasi un chilometro
Il sindaco Luigi De Vincenzi ha presentato gli interventi di rigenerazione urbana a Pietra Ligure durante la prima edizione del Forum di Telenord. Tra i vari progetti, ha evidenziato un intervento da 1 milione di euro, finanziato per metà dalla Regione, che ha trasformato un’area precedentemente poco valorizzata.
In particolare, il progetto ha realizzato un nuovo sottopasso dotato di ascensore, che permette di collegare in sicurezza il litorale di quasi un chilometro, premiato con Bandiera Blu, con le aree a monte della ferrovia. L’opera migliora l’accessibilità, anche per persone con gravi problemi di mobilità, offrendo loro la possibilità di godere della Riviera in modo semplice e sicuro, vicino all’unità spinale dell’ospedale Santa Corona, un centro di eccellenza nazionale.
