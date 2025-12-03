Forum Rigenerazione, Conio (sindaco Taggia): "Nuove norme favoriscono miglioramento assetto urbanistico"
di Redazione
"L’obiettivo è ridare lustro ai borghi storici, proiettandoli nel futuro, e per questo si prevedono ulteriori progetti di qualità"
Il sindaco di Taggia Mario Conio, intervenuto al forum di Telenord sulla rigenerazione urbana, ha evidenziato gli interventi sul territorio, evidenziando come le nuove norme stiano migliorando l’assetto urbanistico. "Sono stati realizzati - dice - lavori di riqualificazione di piccole vie e infrastrutture, come la pista ciclabile, e si stanno affrontando situazioni di disagio ereditate dal passato. L’obiettivo è ridare lustro ai borghi storici, proiettandoli nel futuro, e per questo si prevedono ulteriori progetti di qualità da proporre alla Regione Liguria".
