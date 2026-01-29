Mobilità Urbana

Forum Mobilità Urbana e Tpl, Savini (Trenitalia): “Con il biglietto digitale e il sistema tap&tap semplifichiamo l’esperienza di viaggio"

di R.S.

"Usiamo intelligenza artificiale e telediagnostica per migliorare qualità e manutenzione"

Tiziano Savini, Direttore Regionale Liguria di Trenitalia, afferma: “Con il biglietto digitale e il sistema tap&tap semplifichiamo l’esperienza di viaggio, con flessibilità e rimborsi automatici. Usiamo intelligenza artificiale e telediagnostica per migliorare qualità e manutenzione. La realtà aumentata è già attiva per la formazione tecnica.” 

