Forum Mobilità Urbana e Tpl, Savini (Trenitalia): “Con il biglietto digitale e il sistema tap&tap semplifichiamo l’esperienza di viaggio"

Tiziano Savini, Direttore Regionale Liguria di Trenitalia, afferma: “Con il biglietto digitale e il sistema tap&tap semplifichiamo l’esperienza di viaggio, con flessibilità e rimborsi automatici. Usiamo intelligenza artificiale e telediagnostica per migliorare qualità e manutenzione. La realtà aumentata è già attiva per la formazione tecnica.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.