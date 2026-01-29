Forum Mobilità Urbana e Tpl, Ferrari (Casa Consumatore): "Formati oltre 11.000 cittadini, in gran parte over 65, attraverso il progetto Digitalmentis"

Giovanni Ferrari, Presidente della Casa del Consumatore, ha evidenziato l’importanza di accompagnare i cittadini nella transizione digitale del trasporto pubblico e dei servizi correlati, con particolare attenzione alle fasce più anziane. “Abbiamo formato oltre 11.000 cittadini, in gran parte over 65, attraverso il progetto Digitalmentis – ha dichiarato – per una transizione tecnologica inclusiva servono servizi semplici, utili e accompagnati da informazione corretta”.

Ferrari ha sottolineato come l’educazione digitale rappresenti oggi un elemento strategico per garantire l’accesso equo alle nuove tecnologie, riducendo il rischio di esclusione e aumentando la partecipazione attiva dei cittadini. Secondo il Presidente, progetti come Digitalmentis non solo facilitano l’uso degli strumenti digitali, ma rafforzano anche la fiducia degli utenti nei sistemi innovativi di mobilità, creando un modello replicabile in altre regioni e settori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.