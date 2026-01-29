Forum Mobilità urbana e TPL, Mantero (Knorr-Bremse): “Il nuovo freno elettromeccanico ‘airless’ aumenta sicurezza ed efficienza"
"Questa semplificazione si traduce in minori esigenze di manutenzione, maggiore affidabilità e una migliore sostenibilità complessiva del veicolo"
Simone Mantero, CEO di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, nel corso del convegno di Rapallo ha illustrato le potenzialità del nuovo freno elettromeccanico airless, una soluzione tecnologica destinata a segnare un’evoluzione significativa nella mobilità ferroviaria. Il sistema consente di aumentare sensibilmente i livelli di sicurezza ed efficienza operativa, riducendo al contempo il numero di componenti rispetto ai tradizionali impianti pneumatici. Questa semplificazione si traduce in minori esigenze di manutenzione, maggiore affidabilità e una migliore sostenibilità complessiva del veicolo. Il freno airless rappresenta quindi un nuovo standard tecnologico per il settore ferroviario, in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più moderna, sicura ed efficiente.
