Forum Mobilità urbana e TPL, Battaglini (Liguria Digitale): "Stiamo implementando sistema bigliettazione elettronica basato su tecnologia account-base

Riccardo Battaglini, Direttore Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale, ha illustrato lo stato di avanzamento dei progetti di innovazione digitale applicati al trasporto pubblico regionale, soffermandosi in particolare sull’introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione elettronica basato su tecnologia account-based.

“Stiamo implementando un sistema di bigliettazione elettronica basato su tecnologia account-based – ha spiegato – che consentirà pagamenti smart e l’applicazione automatica della tariffa più conveniente per l’utente”. Un modello che semplifica l’esperienza di viaggio, elimina la necessità di scegliere preventivamente il titolo di viaggio e favorisce un utilizzo più flessibile del trasporto pubblico.

Battaglini ha inoltre sottolineato come questa soluzione rappresenti “un passo decisivo per l’integrazione regionale e l’aumento dell’accessibilità”, ponendo le basi per un sistema di mobilità più moderno, inclusivo e interconnesso, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, pendolari e turisti.

