Forum Mobilità Urbana e Tpl, Alcozer (Genova Smart City): "Infrastrutture digitali e trasporto pubblico per la città che cambia"

Federica Alcozer, vicepresidente esecutivo associazione Genova Smart City, dichiara: "La sostenibilità e l’innovazione possono incidere in modo concreto sulla mobilità urbana, in particolare a Genova, dove il tema dell’innovazione e della sostenibilità urbana è strettamente connesso alle politiche della città. In quest’ottica, il concetto di smart city si fonda soprattutto sul ruolo centrale del trasporto pubblico e del trasporto pubblico locale.

Come emerso dagli interventi della mattinata, esiste una serie di ambiti che si intersecano in maniera virtuosa: dalle infrastrutture digitali ai servizi digitali messi a disposizione per l’organizzazione e la gestione dei servizi urbani. È stato inoltre evidenziato come l’attivazione di politiche intelligenti possa generare ricadute significative anche in termini di rigenerazione urbana, contribuendo al recupero e alla valorizzazione di specifiche porzioni di città.

In questo contesto si inserisce il lavoro dell’Associazione Genova Smart City, che si occupa di questi temi promuovendo progettualità concrete attraverso un modello di governance basato sull’interlocuzione tra soggetti pubblici e privati, chiamati a vario titolo a contribuire allo sviluppo urbano. Gli interventi di oggi hanno messo in luce sia i temi fondamentali sia la necessità di un’integrazione delle competenze e delle azioni che ciascun attore deve apportare alla nuova progettualità urbana".

