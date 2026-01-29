Forum Mobilità Urbana e Tpl, Guastavino (Istituto Ligure Consumo): “Bigliettazione elettronica in Liguria, l’impegno per un accesso inclusivo”

Emanuele Guastavino ha commentato il tema della bigliettazione elettronica, sottolineando le sfide legate a una regione con una popolazione prevalentemente anziana. “Sicuramente era una bella scommessa, anche se molto presto riusciremo a raggiungere risultati apprezzabili. Stiamo lavorando in sintonia con Liguria Digitale, che coordina i sistemi da mettere online per permettere ai cittadini di accedere a questo tipo di strumenti”.

Guastavino ha poi evidenziato il ruolo dei 42 sportelli presenti sul territorio regionale. “Attraverso i nostri sportelli possiamo dare un grosso contributo al progetto Digitalmentis, che insegna ai cittadini, soprattutto anziani, a utilizzare strumenti informatici. Sono previsti anche corsi appositi per spiegare in modo pratico come funzionerà la bigliettazione elettronica”.

Ha aggiunto. “Li facciamo già da tempo e invitiamo chi fosse interessato a contattare i nostri sportelli. L’affluenza negli ultimi due anni è stata significativa. È fondamentale che le persone prendano contatto con noi: le aiuteremo in questo percorso che, sulla carta, può sembrare difficile, ma siamo sicuri che in poco tempo si potranno raggiungere obiettivi decisamente significativi”.

