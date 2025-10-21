Forum di Telenord: la pista di sci della sindaco di Rapallo e sopra il termovalorizzatore ideato da Bucci

Il tema centrale è stato quello dell'economia ligure. Poi, oltre alle maxi riflessioni sull'andamento della Liguria nei comparti più classici, trattati ogni mercoledì sera da Benvenuti in Liguria, come agricoltura, allevamento, pesca, cucina e turismo, anche, le indiscrezioni o il dietro le quinte fa notizia.

Succede così che all'indomani del Forum di Telenord sulle professioni del futuro, organizzato all'hotel Excelsior di Rapallo, faccia discutere lo scambio a distanza tra palco e platea che ha reso protagonisti la sindaco Elisabetta Ricci e il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.

Se la prima cittadina conferma l'intenzione di approfondire l'idea di una pista da sci all'interno del proprio comune in grado di calamitare presenze in ogni stagione attraverso i nuovi materiali che non necessitano di neve, il governatore plaude e rincara: "E sopra la pista mettiamo il termovalorizzatore sul modello nordico, un'opportunità non una minaccia".

La funivia è già pronta. Dibattito: https://telenord.it/1-forum- lavoro-e-futuro-95441

