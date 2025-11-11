Fluix Lab, il nuovo hub digitale che unisce intelligenza artificiale e strategia per far crescere le imprese del Nord-Ovest

Nasce a Genova Fluix Lab, spin-off di CT Solution, con l’obiettivo di rivoluzionare il marketing digitale e la crescita delle imprese di Liguria, Lombardia e Piemonte. Il laboratorio propone un approccio fondato su intelligenza artificiale, analisi dei dati e comunicazione autentica per costruire brand solidi e riconoscibili.

Metodo – Cuore dell’approccio è il “Fluix Core”, un sistema che analizza la posizione dell’azienda sul mercato e individua le aree di maggior potenziale. Quattro i pilastri su cui si basa: Brand, Contenuti, Community e Growth. Ogni elemento integra strumenti di automazione e AI per rendere più efficiente la strategia digitale.

Misurazione – A supporto del metodo, il team ha sviluppato il “Fluix Impact”, uno strumento che misura le performance reali delle aziende attraverso dati concreti e non semplici report, consentendo decisioni rapide e mirate.

Esperienza – Alle spalle di Fluix Lab c’è un gruppo con vent’anni di attività nel settore digitale. Oggi il laboratorio conta circa cinquanta servizi software e digitali, rivolgendosi a imprese di diversi settori che puntano alla trasformazione digitale e a una comunicazione più efficace.

Dichiarazioni – “Quasi vent’anni fa siamo partiti da un piccolo box con la sola forza delle idee e dei sogni – racconta il direttore responsabile Benedetto Trichini –. Con Fluix Lab rivivo la stessa energia, ma con un bagaglio di esperienza enorme. Offriamo alle aziende un sistema che costruisce asset solidi e li amplifica con tecnologia e AI”.

Evento – Dal 15 al 22 novembre Fluix Lab sarà main sponsor dell’“Ecco Digital Forum” di Alessandria, dove Trichini e Francesco Castagnasso, CEO di CT Solution, parteciperanno al talk conclusivo “Quando il digitale diventa identità: la nascita di un nuovo brand”.

