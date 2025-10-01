Cronaca

Flotilla abbordata al largo di Israele, scatta la mobilitazione a Genova: presidio a Varco Albertazzi

di F.S.

Dopo le tensioni delle ultime ore, è successo: alle ore 20.25 locali (ore 19.25 in Italia) la nave umanitaria della Global Sumud Flotilla è stata fermata e abbordata da Israele, a circa 75 miglia dalla costa.

Lo hanno fatto sapere gli stessi attivisti della nave, che dichiarano lo stato di emergenza a bordo della nave, che avrebbe dovuto raggiungere la Striscia di Gaza con l'intento di portare aiuti umanitari alla popolazione civile colpita dalla guerra.

A Genova - Appena uscita la notizia, a Genova è scattata immediatamente la mobilitazione: presidiato dalle ore 22 il varco portuale Albertazzi di San Benigno. Temporaneamente chiuse al traffico via Balleydier e via  Balbi

Il sindacato USB proclama sciopero a partire dalla giornata di venerdì 3 ottobre: "chiamiamo ogni lavoratore e lavoratrice, ogni cittadino e cittadina, ogni organizzazione democratica e solidale a bloccare tutto: produzione, logistica, trasporti, scuola, servizi, in segno di protesta contro il crimine di guerra commesso da Israele e contro la complicità dei governi occidentali, Italia compresa, che continuano a fornire armi e sostegno politico al regime sionista."

Reazione politica - Avs in Liguria: “La Flotilla ha posto al centro dell’agenda internazionale la necessità di un corridoio umanitario immediato per far entrare cibo, acqua e medicinali. L’Italia deve condannare l’abbordaggio, difendere la sicurezza degli attivisti e sospendere la cooperazione militare con Israele fino al rispetto del diritto internazionale”.

