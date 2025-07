Firmato a Roma l’accordo per rilanciare il settore agricolo nella regione ucraina di Odessa

Il Ciheam Bari ha annunciato, durante la Ukraine Recovery Conference 2025 tenutasi a Roma, la firma di un accordo operativo per l’avvio delle attività del progetto Pro.UKR, iniziativa di cooperazione finanziata dalla Cooperazione italiana allo sviluppo per sostenere la ripresa del settore agroalimentare nella regione ucraina di Odessa.

Progetto Pro.UKR – Il programma sarà attuato in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione ucraino e con il governo regionale di Odessa. Secondo quanto riportato nella nota diffusa dal Ciheam Bari, l’obiettivo è rafforzare il tessuto economico rurale locale, con particolare attenzione ai piccoli e medi produttori agricoli. Il piano prevede la promozione di cooperative, l’accesso a tecnologie moderne, la formazione tecnica e la fornitura di servizi di consulenza specializzata.

Strategia cooperativa – “La promozione della cooperazione rappresenta una priorità strategica”, ha dichiarato Vitalii Koval, ministro delle Politiche agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina. In Italia, una parte significativa del settore agricolo opera tramite forme cooperative, mentre in Ucraina queste realtà, già presenti, necessitano di un rinnovato impulso per accrescere la propria efficienza e competitività. Il progetto mira anche a valorizzare le esperienze italiane in questo ambito come modello di riferimento.

Conferenza Urc2025 – L’annuncio è stato fatto in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, evento co-organizzato dai governi italiano e ucraino. Il progetto si inserisce nel quadro generale della conferenza, che ha posto l’accento sul rilancio delle economie locali e sulla coesione territoriale. L’iniziativa punta inoltre ad accompagnare le riforme legate al percorso di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.

Ricostruzione agroalimentare – La delegazione del Ciheam Bari ha sottolineato l’importanza della firma dell’intesa come passo concreto verso la ricostruzione del comparto agroalimentare in un’area considerata strategica. Il supporto internazionale al rilancio della regione di Odessa è ritenuto cruciale non solo per il ritorno alla produttività agricola, ma anche per la stabilità socioeconomica del territorio.

Patrimonio e cultura – Oltre agli aspetti strettamente produttivi ed economici, il progetto Pro.UKR riserva attenzione anche alla dimensione culturale e alla salvaguardia del patrimonio delle aree colpite dal conflitto. Si tratta di un approccio che intende coniugare sviluppo rurale, inclusione sociale e valorizzazione delle risorse locali, in un contesto segnato dalla guerra ma con prospettive di ricostruzione e integrazione europea.

