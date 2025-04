Finta aggressione al sindacalista, Salvini: "Spero non facciano campagna elettorale a caccia di fascisti immaginari"

Anche il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini si inserisce nella polemica politica del giorno, scaturita dalle notizie che testimonierebbero come il sindacalista della Cgil che aveva denunciato un'aggressione di stampo fascista a Sestri Ponente, che aveva dato vita ad una protesta di solidarietà a cui aveva partecipato una grossa fetta del centrosinistra, avesse in realtà inventato tutto.

Tristezza - "Che tristezza - esordisce Salvini -, per tre giorni c'è stato l'allarme violenza fascista a Genova e poi si è scoperto che gli unici fascisti, immaginari, stanno a sinistra. Spero non facciano campagna elettorale così per tutto il mese di maggio perché vorrei che offrissero la loro idea di città, di futuro, di sviluppo, di infrastrutture, di porto, di housing sociale, non la ricerca di fascisti immaginari".

Le preoccupazioni di Anpi - In realtà almeno due episodi hanno messo in allarme l'Anpi genovese il 25 aprile: il primo riguarda la pubblicazione sui social della foto di una moneta che raffigura un fascio littorio, accompagnata dalla scritta "erano belle le lire", pubblicata dall'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune durante il primo mandato di Bucci Alberto Campanella; il secondo invece la vandalizzazione di una sede di Anpi, la cui serranda è stata bloccata da colla inserita nella serratura, che ne ha impedito l'apertura per il 25 aprile. Nulla che raggiunga la violenza di un'aggressione fisica ma anche qualcosa di più dell'immaginazione.

"Il Comitato provinciale Anpi di Genova esprime tutta la solidarietà alle compagne e ai compagni di Sturla: siamo disgustati da questi patetici tentativi di impedirci di fare la nostra parte, perché gli antifascisti, a Genova, come ha dimostrato il corteo del pomeriggio del 25 aprile, sono nelle strade, nelle case e hanno tutte le età - aveva commentato l'associazione dei partigiani -. Alla provocazione della moneta, invece, non perdiamo neanche tempo a rispondere: agli stupidi non si risponde. Gli diano una telefonata – e lo dicano – gli esponenti politici della sua parte, perché la fiamma che si ritrova nel simbolo di Fratelli d’Italia non è certo quella che serve per accendere una grigliata di festa del 25 aprile, ma quella che arde sulla tomba di Mussolini".

Inoltre è circolata oggi la notizia di un corteo organizzato dal partito neofascista Casa Pound alla Spezia dal titolo "Defend Europe", con cui si vuole mettere in discussione l'opportunità di festeggiare il 25 aprile, definito divisivo e unico collante della sinistra. Per questo la scelta ha scatenato le proteste del Partito Democratico. "Le istituzioni competenti si adoperino affinché la città della Spezia e la sua provincia non vengano sfregiate da una manifestazione che propugna valori che nulla hanno a che fare con la nostra storia, con il nostro presente e che con il nostro futuro", ha commentato il segretario regionale Davide Natale.

Tra gli argomenti della manifestazione anche la contestazione delle politiche migratorie, ritenute troppo permissive.

Spero che paghi - "Spero che questo signore che ha lanciato l'allarme in città paghi fino in fondo il frutto della sua incoscienza" ha concluso il Ministro. Oggi la Cgil ha sospeso il sindacalista e se dagli inquirenti dovesse arrivare la conferma definitiva dei fatti emersi in giornata prenderà ulteriori provvedimenti.

