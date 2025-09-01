Finlandia, una batteria di sabbia sostituisce il petrolio: rivoluzione per il teleriscaldamento locale

Secondo quanto riportato dal sito specializzato cleantechnica.com, in Finlandia è entrata in funzione una batteria di sabbia di nuova generazione, sviluppata dalla società Polar Night Energy in collaborazione con Loviisan Lämpö. L’impianto, operativo a Pornainen, sostituisce il petrolio e riduce drasticamente le emissioni di anidride carbonica legate al teleriscaldamento.

Tecnologia – L’idea della batteria di sabbia nasce da due ingegneri finlandesi, Markku Ylönen e Tommi Eronen, che alcuni anni fa hanno sperimentato il primo prototipo. Il concetto è semplice: accumulare energia termica riscaldando grandi quantità di sabbia o materiali simili con l’elettricità rinnovabile in eccesso, fino a circa 500 gradi Celsius, per poi riutilizzare quel calore per abitazioni, industrie o piscine. Il calore può essere trattenuto per diversi mesi, offrendo una riserva stabile e a basso impatto ambientale.

Prototipo – Il primo impianto sperimentale, inaugurato tre anni fa nella città di Kankaanpää, consisteva in 100 tonnellate di sabbia racchiuse in un silo. L’esperimento ha dimostrato la validità della tecnologia e ha aperto la strada alla realizzazione di progetti su scala maggiore, pensati per alimentare reti di teleriscaldamento.

Pornainen – Il nuovo impianto realizzato da Polar Night Energy con Loviisan Lämpö rappresenta un salto di qualità. La batteria è costituita da un cilindro d’acciaio alto circa 13 metri e largo 15, riempito con 2.000 tonnellate di pietra ollare frantumata, un sottoprodotto di un produttore locale di caminetti. Quando è disponibile energia rinnovabile in eccesso, il sistema la utilizza per riscaldare le pietre, che immagazzinano il calore fino a quando viene distribuito attraverso l’acqua calda che scorre nelle tubature del teleriscaldamento.

Emissioni – In passato la rete di Pornainen dipendeva in gran parte dalla combustione di petrolio, che ora è stata eliminata. Rimane l’uso di cippato di legno, considerato almeno neutrale in termini di CO₂, ma l’obiettivo dichiarato è ridurre ulteriormente la dipendenza dalle biomasse. Secondo le stime, il nuovo sistema ridurrà le emissioni di anidride carbonica del 70%.

Dichiarazioni – “A un certo punto ci siamo chiesti come portare il teleriscaldamento di Pornainen a un livello superiore. Avremmo potuto sostituire l’impianto a cippato con uno nuovo identico, ma non era in linea con i nostri obiettivi. Abbiamo valutato ogni alternativa possibile e la batteria di sabbia si è rivelata la migliore opzione”, ha dichiarato Mikko Paajanen, amministratore delegato di Loviisan Lämpö, durante la cerimonia di inaugurazione.

Efficienza – I responsabili di Polar Night Energy sottolineano che il sistema ha mostrato un rendimento di ciclo del 90%, senza i problemi tipici delle batterie chimiche. “Abbiamo già imparato che il nostro sistema ha un potenziale persino maggiore di quanto stimato inizialmente. È stata una sorpresa positiva”, ha affermato Markku Ylönen.

Contesto – Il ricorso a sistemi innovativi di accumulo energetico ha assunto particolare urgenza in Finlandia dopo la sospensione delle forniture di energia, petrolio e gas metano da parte della Russia a seguito della decisione di Helsinki di aderire alla NATO. In questo scenario, la batteria di sabbia rappresenta una soluzione locale e resiliente per assicurare continuità e sostenibilità alla produzione di calore.

Sicurezza – Come ha spiegato Liisa Naskali, direttrice operativa di Polar Night Energy, il principio alla base è essenziale: “Riscaldiamo aria e la facciamo circolare nella sabbia”. Non servono sostanze chimiche né materiali pericolosi, riducendo i rischi di degrado o incendio. L’impiego di scarti industriali, come le pietre ollari frantumate, aggiunge inoltre un elemento di economia circolare alla tecnologia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.